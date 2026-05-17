Юморист Тимур Тания рассказал, что его близкий друг погиб в зоне СВО

Капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» и юморист Тимур Тания в шоу «Сорян, поехали» рассказал, что потерял близкого человека, служившего в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По словам Тания, многие его знакомые отправились выполнять боевые задачи. Некоторые из них, в том числе его школьный друг, мастер спорта России и Абхазии по боксу Олег Бебия, не вернулись с фронта.

— Мы с ним с первого по одиннадцатый класс за одной партой сидели. Мы вместе выросли, вообще не разлей вода были, — признался юморист.

Он отметил, что вместе с Бебией погибла и частичка его самого.

Ранее стало известно, что российский актер Павел Чернявский, снявшийся в сериалах «Счастливы вместе» и «След», погиб на 41-м году жизни в зоне СВО. Его не стало 3 марта. Чернявского похоронили в его родном городе Омске.

Российский боец ММА Вячеслав Дацик продолжит службу в зоне проведения СВО после смерти своего сына Ярослава, сообщили в семье спортсмена. 15 марта в СМИ сообщили о гибели Ярослава Дацика. Причиной смерти стало прямое попадание беспилотного летательного аппарата.