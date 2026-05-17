Учительница Путина рассказала о любви президента к ее огурцам

Первая учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что он всегда с удовольствием принимал от нее в подарок домашние заготовки — например, консервированные огурцы.

По словам педагога, российский лидер испытывает уважение к ее труду, и это также касается домашних заготовок.

— Он их любил. Или из уважения, что это мой труд все-таки был какой-то, худо-бедно, как они мне доставались. Вырастить надо было эти огурцы, еще самой сделать. Во всяком случае, всегда брал с удовольствием, — призналась Гуревич корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее Гуревич призналась, что всегда чувствовала «необычное будущее» своего ученика. Несмотря на это, она даже не предполагала, что Путин станет президентом.

Педагог также поделилась воспоминаниями о школьных годах политика. По ее словам, будущий глава государства был «самым сильным мальчишкой» в школе, и никто не осмеливался с ним в конфликтовать.

До этого Путин лично пригласил Гуревич посетить парад Победы, а затем погостить в Москве. Для нее была организована программа, а 11 мая президент РФ пригласил ее на ужин в Кремль и сам забрал на автомобиле.