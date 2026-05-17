В Москве "спасенная" с дерева змея оказалась игрушкой

Общественность одного из московских районов стала свидетелем курьёзного случая. По вызову, поступившему от жительницы многоквартирного дома, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Поводом для тревоги стала якобы настоящая змея жёлтого цвета, замеченная женщиной из окна на высоте четвёртого этажа. Длина «рептилии» оценивалась в полметра.

Однако по прибытии спасатели обнаружили, что объектом столь пристального внимания оказалась не живая гадюка, а всего лишь реалистичная резиновая игрушка.

Как позже отметили в соцсетях общественного поисково-спасательного отряда, качество изделия было столь высоким, что все наблюдавшие за операцией были абсолютно убеждены в присутствии настоящего животного.