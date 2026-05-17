Вера Гуревич, школьная учительница президента России Владимира Путина, напомнила западным лидерам о судьбе тех, кто встречался в лесу с медведями, пишут «Вести».

Вера Дмитриевна отметила, что следит за международной повесткой, знает, что западные политики говорят об ее ученике.

«Знаете, ведь всегда была такая молва о России: мы долго терпим, мы долго на все смотрим, но ведь у медведя тоже терпение до определенного момента. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем готовить нам очередную гадость», — посоветовала 92-летняя Гуревич.

По ее мнению, Владимиру Путину хватит сил пройти через все нынешние испытания благодаря его характеру, унаследованному от отца.

Ранее Вера Дмитриевна отметила, что гордится своим учеником, считает, что правильно воспитывала его.

Учительница пояснила, что Путин — патриот своей страны, очень любит Россию, ценит и уважает тружеников.