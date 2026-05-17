Специалисты оцифровали снимки с фотопленки группы Дятлова

Специалисты оцифровали в высоком разрешении фотопленки из материалов уголовного дела о гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом рассказал фотограф Андрей Сафонов, участвовавший в этом.

© Вечерняя Москва

По его словам, одна из пленок — принадлежавшая участнику группы Семену Золотареву — имеет следы сильного теплового воздействия. Однако причины такого состояния могут быть разными.

Он уточнил, что исследователи могут расценить это как подтверждение «ракетной версии» трагедии. При этом Сафонов склоняется к бытовому объяснению — пленка могла пострадать из-за пожара.

Глава Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин, в свою очередь, предполагает, что фотоаппарат оставили на ночь слишком близко к печке в палатке.

Все детали обсуждались на конференции в Екатеринбурге, посвященной уральской трагедии. Все оцифрованные кадры будут выложены на отдельном портале до конца года, передает E1.ru.

Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».