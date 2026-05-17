В России отреагировали на смерть связанных с НЛО ученых в США

В США в последние годы погибли 12 ученых, задействованных в секретных проектах в области гиперзвукового оружия, космических технологий, изучения НЛО. На фоне этого на мировых площадках развернулась обширная дискуссия, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, исследователи погибали по разным причинам — от болезни, пули грабителя, в потасовке. Кроме того, часть специалистов бесследно пропала во время экскурсий, походов, поездок.

Журналисты заметили, что самую резкую реакцию на всех уровнях вызвало таинственное исчезновение отставного генерал-майора Уильяма Нила Маккасланда, руководившего в прошлом секретной исследовательской лабораторией ВВС США.

Что известно о серии убийств и исчезновений американских ученых

Президент Ассоциации «Экология Непознанного» Александр Семенов отметил, что скорбные списки есть не только у американцев — в России также погибло немало ученых.

«В печальном списке и мой покойный друг Олег Вакуловский. Он вел радио- и телепередачи с сюжетами «анормальных» явлений — «Отдел Х», «По ту сторону», — пояснил исследователь.

По его словам, Вакуловский неоднократно попадал в неприятные истории и, в итоге, в 48 лет умер от тромба.

Вместе с тем, заметил Семенов, в ряде случаев исследователям удавалось прожить достаточно долго. В частности, профессор Рэм Варламов, корифей советской уфологии, умер на 78-м году жизни.

«Но в конце жизни [ученый] сжег все свои архивы, почувствовав в феномене НЛО нечто нечеловеческое», — подчеркнул глава ассоциации.

По его мнению, нечеловеческая энергетика, исходящая от НЛО, негативно влияет на психику и здоровье людей, в особенности — эмоциональных, увлеченных своих делом. В связи с этим, уточнил он, возможны самоубийства, загадочные смерти, такие, как были зафиксированы в США.

Семенов резюмировал, что инопланетяне реально существуют, их корабли задействованы в наблюдательных миссиях. Кроме того, есть так называемые «Разумные силы Космоса», в их задачу входит реагирование на излишнюю человеческую активность в запретных сферах.