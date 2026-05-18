В России раскрыли циничную схему переработки просроченного мяса

В России процветает бизнес на переработке просроченного мяса в полуфабрикаты, которые продают ничего не подозревающим гражданам.Десятки тонн мясных отходов с истекшим сроком годности не доезжают до полигонов, а вновь попадают на прилавки.

По словам источника «Известий» в сфере торговли, схема цинична и проста: просрочку перемалывают в фарш и маскируют специями. Внешне продукт выглядит свежим и аппетитным.Потемневшее и дурно пахнущее сырье щедро сдабривают луком, чесноком, соей и усилителями вкуса. Из такой смеси лепят котлеты, наггетсы, манты или пельмени.

Готовую продукцию выставляют в отделе кулинарии того же магазина или развозят по бюджетным столовым. Покупатель не догадывается, что недавно это лежало в ящике с пометкой «утиль» и могло быть заражено сальмонеллой.Особую тревогу вызывает антисанитария на таких производствах.

Персонал работает без перчаток и медицинских книжек. В корпоративных буфетах процветает аналогичная схема: просроченные бутерброды и пирожные получают вторую жизнь. Клиент в офисе не проверяет срок годности и верит фразе «только привезли».

Юристы напоминают: продажа просрочки — прямое нарушение техрегламента Таможенного союза. Штраф для юрлиц достигает 600 тысяч рублей, а при массовом отравлении грозит уголовная статья. Эксперты советуют требовать документы на продукцию, особенно в точках быстрого питания и заводских столовых.