Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

В провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. Умерли уже 65 человек. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал на платформе Max информационное сообщение.

Официально известно о 246 подозрительных случаях в Конго, из которых 65 оказались летальными. Больше всего случаев зафиксировано в медико-санитарных зонах Монгвалу и Рвампара и городе Буниа.

Дополнительная информация, включая точную дату начала вспышки, пока отсутствует.

В Роспотребнадзоре отметили, что федеральный проект «Санитарный щит» должен предотвратить проникновение опасного заболевания на территорию России.

«Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система «Периметр» для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На африканском континенте работают два совместных научно-исследовательских центра, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий.