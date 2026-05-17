Появились новые данные: синоптики уточнили прогноз на июнь

Получив в свое распоряжение новые, более точные данные, метеорологи предупредили о том, что в июне этого года жителей целого ряда российских регионов ожидает высокая степень погодной изменчивости.

На многих территориях ожидаются резкие перепады температуры, чередование жарких и заметно прохладных периодов, а также волна осадков, сообщает ИА DEITA.RU.

Такой пестрый характер атмосферных процессов связан с противоборством теплых и арктических воздушных масс, что приведет к череде неожиданных сюрпризов даже для опытных жителей различных областей страны.

Наиболее интенсивные погодные контрасты синоптики прогнозируют для Центральной Сибири и Забайкалья. Эти территории, традиционно подверженные колебаниям температур, вновь окажутся в центре внимания специалистов.

Помимо продолжительных сухих интервалов, здесь возможны события с резким вторжением арктических воздушных масс, способным привести к понижению ночных температур вплоть до отрицательных значений. В отдельных районах столбики термометров опустятся до -1 °C, что нетипично для периода поздней весны и начала лета.

Не исключена и продолжительная прохлада в Приамурье и на Сахалине. Жители Приморского края и островных районов Дальнего Востока столкнутся с температурным фоном, который будет заметно ниже прошлогоднего. Ожидается избыток осадков и устойчивое сохранение относительно низких температур, что продлит ощущение межсезонья и повлияет на привычный ритм жизни населения.

В европейской части страны, в том числе в Центральной России и Поволжье, лето начнется с аномально высоких температур: первые недели июня принесут потепление на 4–5 °C выше климатической нормы. Однако уже в середине месяца синоптики прогнозируют прохождение мощных грозовых фронтов, сопровождающихся резкой сменой погодных условий.

В дневные часы температура воздуха может опускаться до +16…+20 °C, а северный ветер с порывами вызовет ощущения, больше соответствующие началу мая, чем привычному лету. Такие процессы потребуют от жителей повышенной готовности к быстрой смене гардероба и образа жизни.

В то же время для многочисленных крупных городов европейской России, а также для Урала и южных территорий, сохранится влияние антициклонов. Здесь ожидается преимущественно теплая, местами засушливая погода, характерная для классического лета.

Однако синоптики настоятельно рекомендуют не отказываться окончательно от теплых вещей: даже при благоприятном прогнозе кратковременные похолодания могут случиться внезапно, нарушив планы на отдых или работу на свежем воздухе.