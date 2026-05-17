Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды

Злоумышленники подлавливают своих жертв, высылая им фейковые графики отключения воды, таким образом они выманивают персональные данные у доверчивых людей. О новой мошеннической схеме предупредил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

Мошенники стали чаще присматриваться к различным бытовым ситуациям, чтобы на их основе придумывать новые схемы обмана.

Сейчас в городских повестках актуальна тема планового отключения горячей воды. Злоумышленники не замедлили воспользоваться ею для своих махинаций.

Ловушка выглядит следующим образом. Человеку приходит сообщение от якобы управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу.

"Дальше пользователя переводят на поддельный сайт, визуально похожий на официальный портал, где нужно ввести свои персональные данные, а также логин и пароль для доступа к аккаунту на "Госуслугах", - перечисляет Артем Шейкин, его цитирует ТАСС.

В отдельных случаях человеку предлагают скачать "документ с графиком" или "новое приложение ЖКХ", внутри которого на самом деле находится вредоносное ПО.

Причем аферисты стали все более качественно подделывать реальные сайты и даже формы входа через "Госуслуги", обращает внимание парламентарий.

Сенатор советует россиянам не переходить по ссылкам из подобных сообщений, даже если они выглядят убедительно.