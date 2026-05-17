Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды

Сенатор Шейкин предупредил о мошенничестве с графиком отключения горячей воды
Злоумышленники подлавливают своих жертв, высылая им фейковые графики отключения воды, таким образом они выманивают персональные данные у доверчивых людей. О новой мошеннической схеме предупредил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.
Мошенники стали чаще присматриваться к различным бытовым ситуациям, чтобы на их основе придумывать новые схемы обмана.
Сейчас в городских повестках актуальна тема планового отключения горячей воды. Злоумышленники не замедлили воспользоваться ею для своих махинаций.
Ловушка выглядит следующим образом. Человеку приходит сообщение от якобы управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу.
"Дальше пользователя переводят на поддельный сайт, визуально похожий на официальный портал, где нужно ввести свои персональные данные, а также логин и пароль для доступа к аккаунту на "Госуслугах", - перечисляет Артем Шейкин, его цитирует ТАСС.
В отдельных случаях человеку предлагают скачать "документ с графиком" или "новое приложение ЖКХ", внутри которого на самом деле находится вредоносное ПО.
Причем аферисты стали все более качественно подделывать реальные сайты и даже формы входа через "Госуслуги", обращает внимание парламентарий.
Сенатор советует россиянам не переходить по ссылкам из подобных сообщений, даже если они выглядят убедительно.
"Проверять информацию нужно только через официальные городские порталы, сайт управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, открывая их самостоятельно через браузер, а не переходя по ссылке из смс-сообщения. И самое важное: никакой сервис проверки графика отключения воды не требует вводить данные банковской карты, коды из смс или пароль от "Госуслуг", - заключил Шейкин.