Актриса Юлия Снигирь провела тематическую экскурсию по музею Булгакова

Актриса Юлия Снигирь, известная по роли Маргариты в фильме "Мастер и Маргарита" (2024), провела вечернюю экскурсию в музее М. А. Булгакова на Большой Пироговской, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Ночь в музее".

15 мая 2026 года в России отметили 135-летите со дня рождения писателя.

"Поможет мне сегодня замдиректора музея Иван Назарова. Он проследит, чтобы все сказанное было верным. Если мы вдруг запутаемся, можем обратиться к нему. С чего мы начнем? Музей открылся в 2021 году. Почему именно здесь? Это квартира, в которой жил Михаил Афанасьевич с 1927 года по 1934-й", - обратилась к собравшимся Снигирь.

Актриса рассказала о том, как Булгаков обустраивал быт в своем первом отдельном жилье на Большой Пироговской, 35А, как обставил первый кабинет и над чем работал в этом доме. Кроме того, посетители узнали, почему писатель сжег черновики романа о дьяволе - будущее произведение "Мастер и Маргарита", - а также о чем он говорил по телефону со Сталиным.

"Помимо постоянной экспозиции, гости посетили временную выставку "Булгаков. Кино", где узнали, как в 1920-1930-х годах Михаил Афанасьевич запечатлел феномен кинематографа в своих текстах - работал над киносценариями, был кинозрителем, общался с представителями мира кино, - и о том, как во второй половине XX века булгаковские тексты стали основой для классики советского кинематографа", - подвела итог экскурсии в беседе с ТАСС представитель пресс-службы музея.

"Ночь в музее" - одна из самых посещаемых акций столичного департамента культуры. Она проводится ежегодно с 2007-го и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.