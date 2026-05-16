Женщина втайне от семьи пыталась уехать в Москву из Бишкека и исчезла

Жительница Бишкека втайне от семьи пыталась уехать в Москву и исчезла, пишет Baza.

© Московский Комсомолец

Как сообщает издание, в молодости женщина проходила обучение в Москве, и в последние годы у нее появилось желание вернуться в российскую столицу.

78-летняя женщина купила авиабилет до Москвы на 14 мая, но в самолет так и не села. На связь с родственниками она не выходит.

Пенсионерка была замечена в аэропорту Манас, а после на границе с Казахстаном. Выдвигается версия, что она могла пересесть на наземный транспорт, чтобы доехать до Москвы.

Родственники женщины рассказали, что ранее она уже пыталась отправиться в Москву. Им приходилось снимать ее с рейса. Последний такой случай произошел пару недель назад. Сейчас близкие ищут пенсионерку.