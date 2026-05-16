В Оренбуржье прибыл патриарх Кирилл

В Оренбуржье прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В аэропорту гостя встретили губернатор области Евгений Солнцев и глава Оренбургской митрополии митрополит Оренбургский и Саракташский Петр.

"Для всех православных жителей региона это, несомненно, большой праздник", - отметил Евгений Солнцев.

Визит святейшего продлится два дня. Предстоятель совершит освящение закладного камня в основание возрождаемого Спасо-Преображенского храма возле Музея истории города Оренбурга. А в воскресенье возглавит чин великого освящения храма преподобного Пимена Угрешского в областном центре.