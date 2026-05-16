В РАН заявили об усилении разрушительных ураганов из-за потепления

Продолжающееся потепление климата может изменить районы, где чаще всего возникают торнадо в США. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

По словам ученого, так называемая «аллея торнадо» постепенно смещается к востоку. В результате смерчи начинают появляться в районах, где раньше такие явления почти не фиксировались.

Чернокульский отметил, что климатические изменения уже приводят к негативным последствиям и требуют новых мер адаптации.

Он пояснил, что общее количество ураганов и тайфунов в мире меняется незначительно, однако сами штормы становятся мощнее. По его словам, доля наиболее разрушительных ураганов постепенно растет.

Также представитель ИФА РАН заявил, что на планете становится больше дней с экстремально высокой температурой. Кроме того, продолжает повышаться уровень мирового океана и таять вечная мерзлота.

Ученый подчеркнул, что человечеству необходимо понимать, к каким последствиям изменения климата можно адаптироваться, а к каким — нет.