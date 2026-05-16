Онищенко назвал виновных во вспышке норовируса на лайнере Ambition

Персонал, ответственный за питание, стал виновником вспышки гастроэнтерита на круизном лайнере "Ambition". Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, надо уволить тех сотрудников, кто отвечает за организацию питания.

" ... в том числе и главного шеф-повара. Потому что это просто несоблюдение санитарных требований как к сырью пищевому, так и к технологиям приготовления", - сказал Онищенко, подчеркнув, что в целом риски для здоровья на круизных лайнерах и на земле одинаковые.

В мае 2026 года круизный лайнер "Ambition" прибыл в Бордо с Шетландских островов. Он вышел из Белфаста 8 мая, на следующий день прибыл в Ливерпуль, а затем отправился в двухнедельное путешествие во Францию и Испанию. Массовое распространение кишечной инфекции на борту началось после посадки пассажиров в Ливерпуле.

Всего на борту находятся 1187 пассажиров, преимущественно из Ирландии и Великобритании, а также 514 членов экипажа. По данным оператора судна Ambassador Cruise Line, симптомы желудочно-кишечного расстройства проявились у 48 пассажиров и одного члена экипажа. Позднее стало известно, что находившийся на борту мужчина не выжил от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, после этого около 1,7 тыс. человек изолировали.