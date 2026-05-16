Движение поездов в Крым остановили из-за перекрытия моста

Поезда сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, от графика отстают восемь поездов, сообщила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

Задержки на железнодорожных маршрутах вызваны временным ограничением движения по переправе через Керченский пролив, передает РИА «Новости». Отставание от расписания затронуло восемь пассажирских составов, следующих в обоих направлениях.

«Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02:25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время от 30 минут до 3,5 часов задержаны 8 пассажирских поездов», – говорится в сообщении Северо-Кавказской железной дороги.

Представители магистрали добавили, что пассажирам окажут необходимую помощь при длительном ожидании. Людей обеспечат бутилированной водой и питанием в том случае, если задержка в пути превысит четыре часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля из-за временного ограничения проезда по Крымскому мосту задержались десять пассажирских поездов.

В середине февраля приостановка движения по переправе остановила шестнадцать составов дальнего следования.

Двумя днями ранее длительное перекрытие транспортного перехода привело к отставанию от графика пятнадцати рейсов.