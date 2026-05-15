В Подмосковье женщина родила в электричке

Женщина родила ребенка в электричке на подмосковной станции Софрино. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как рассказали очевидцы, в какой-то момент женщина поняла, что рожает, после чего электричку пришлось остановить. Роды принимали медики, которые зашли в вагон на станции. При этом пассажиры из электрички вышли.

В итоге роды прошли успешно. Поезд оставался на станции, пока ребенок не появился на свет.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В 2025 году женщина родила на станции метро «Чистые пруды» в Москве.