Россия передала Украине жителей Сумской области

Россия передала Украине четырех жителей Сумской области, которых ранее эвакуировали из зоны боевых действий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину», — рассказала она.

По словам омбудсмена, граждане находились под покровительством России в пунктах временного размещения в Курской области.

15 мая стало известно, что Лантратова получила первый список на обмен граждан, находящихся на Украине. В перечне вписаны 177 политзаключенных и мирных жителя, находящихся в плену. Отмечается, что гражданские составляют подавляющее большинство списка — около 79 процентов.