Стало известно о карантине в жилом доме в российском городе

В Перми жилой многоквартирный дом якобы полностью закрыли на карантин из-за вспышки опасной болезни — кори. Об этом сообщает издание News59.ru со ссылкой на присланное жильцами объявление.

В тексте говорится, что в доме якобы организовали противоэпидемические мероприятия в связи со случаем заболевания корью.

Жильцов также предупредили, что контактные лица подлежат наблюдению и проведению вакцинации по эпидемическим показаниям. В объявлении жителей также попросили сообщать информацию о состоянии по указанному телефону.

Ранее стало известно, что в трех районах Омской области ввели карантин из-за вспышки опасного заболевания — бешенства. Меры затронули Марьяновский, Азовский и Омский районы региона.