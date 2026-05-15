Оскорблявшей русских людей жительнице Сургута вернули гражданство России

Жительница Сургута Рая Мамедова, которая была лишена гражданства России за оскорбления русских людей, через суд добилась его восстановления. Об этом сообщает издание 86.RU, ссылаясь на судебные материалы.

По его информации, летом 2022 года сосед женщины выложил в домовом чате видео, где пожурил ее ребенка и его друзей за порчу лифта. Мужчина обратился к ней с просьбой провести воспитательную беседу. В ответ Мамедова записала гневные голосовые сообщения, в которых унижала и оскорбляла не только соседа, но и русский народ. Женщину признали виновной в возбуждении ненависти или вражды по национальному признаку и осудили на три года условно. После приговора ее также лишили гражданства РФ.

Мамедова обжаловала это решение. Как выяснилось, она получила гражданство России, будучи ребенком, и не давала присягу с обязательством соблюдать Конституцию РФ и уважать права граждан страны. Рассматривавший дело суд установил, что, раз присяги не было, то не было и ее нарушения, которое стало основанием для лишения гражданства. В итоге сургутянке вернули паспорт РФ.

До этого уроженку Сумской области лишили гражданства РФ за антироссийские высказывания в интернете. 44-летняя женщина получила российское гражданство в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет проживала в Магадане.