Вдова Игоря Кириллова перевезла в квартиру диктора свою молдавскую родню

Игорь Кириллов скончался 29 октября 2021 года. Диктору было 89 лет. Подкосил телеведущего Covid-19. После борьбы с вирусом у Кириллова обострились хронические заболевания. Ему провели операцию, но спасти диктора не смогли. Похоронили Игоря Леонидовича на Новодевичьем кладбище.

С тех пор прошло почти пять лет, однако памятник на могиле легендарного диктора так и не появился. При этом у Кириллова остались вдова Татьяна и дочь Ольга от первого брака, которая, впрочем, давно живет с детьми в Германии. Говорят, она не присутствовала даже на похоронах отца.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что общественность уверена: о надгробном камне на могиле Игоря Кириллова должна позаботиться именно вдова. Вот только легендарная ведущая Анна Шатилова сообщила, что заботу о памятнике взял на себя Первый канал.

"Уже было три проекта. Их не утвердили. Что-то не понравилось. Готовится новый проект. Думаю, памятник на могиле Игоря Кириллова скоро появится. Ну, а пока деревянный крест, цветы… Тоже неплохо", - сообщила Шатилова.

При этом она хорошо отозвалась о Татьяне, вдове Игоря Кириллова. По ее словам, женщина заботилась о дикторе, сопровождала в поездках, всегда была рядом. Теперь рядом с вдовой ее близкие. Как утверждает "КП", Татьяна перевезла из Молдавии в Москву, в "трешку" Кириллова, которая находится в генеральском доме в стиле позднего сталинского ампира на Смоленской набережной, свою родню и устроилась на работу в ЖЭК.