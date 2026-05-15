В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

На Кубани выпал необычно большой град. В своих размерах градины достигали куриного яйца, пишет «Комсомольская правда».

Краснодарский край оказался во власти циклона, который принес пасмурную погоду, сильные ливни и похолодание. В отдельных районах региона, Курганинском и Белореченском, прогремела гроза, за которой последовал град. Градины по своим размерам, как рассказали местные жители, походили на крупное куриное яйцо. В результате оказались помяты машины. Кроме того, градины ударили по полям с клубникой — урожай, который и так был под угрозой из-за поздней весны, оказался уничтожен. В некоторых хозяйствах, как отмечается, ягоды «посекло в ноль». Убытки пока подсчитываются.

В конце апреля град размером с бейсбольный мяч обрушился на американский штат Миссури. У автомобилей выбило лобовые и задние стекла. В зоне поражения оказался зоопарк — такой сокрушительный град не смог пережить 21-летний эму.