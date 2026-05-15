Необычный пешеходный переход появился в российском городе

В Ростове-на-Дону сотрудники коммунальных служб нанесли разметку на дорогу с ямами. О необычном пешеходном переходе в российском городе пишет «Подъем».

Переход появился в Соборном переулке. Работники нанесли желтую и белую краску вокруг большой ямы, из-за чего проблемный участок стало видно еще лучше.

В департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города заявили, что разметка соответствует регламенту. По словам собеседника издания, пешеходный переход должен быть отмечен, несмотря на дефекты, которые не было возможности устранить сразу. Дорогу починили 14 мая, теперь краску обновят.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае машина скорой помощи провалилась в глубокую яму во дворе дома.