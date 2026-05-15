Упорство и наука не сдаваться — Алексей Горшенев представляет музыкальную трагедию «Фауст-2»

Впервые в мире вторая часть произведения Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст» приобрела новую форму — ее адаптировал в музыкальную трагедию музыкант и композитор Алексей Горшенев. Первый акт аудопостановки «Фауст-2» доступен к прослушиванию на всех стриминговых платформах, второй акт выйдет в начале июня 2026 года.

Масштабный проект, который стал продолжением первой части музыкальной трагедии «Фауст», выпущенной в 2022 году. Над такой большой формой автор идеи Алексей Горшенев работал последние 4 года и признается, что самым сложным стал процесс сведения и адаптаций идей и текстов Гёте с книжного языка на песенный — более понятный слушателю.

— У меня было свое художественное видение конечного результата — и так как звуковую картину, которую вы слышите, можно по-разному оформить и смоделировать пришлось учиться звукорежиссуре. Хорошо, что мне это нравится, я занимаюсь сведением еще с альбомов группы «Кукрыниксы». Хочу выразить особую благодарность питерским гуру звука — Юрию Смирнову и Андрею Алякринскому, без которых я бы еще дольше работал. В работе с текстами главная сложность была в том, что Гете использует как обычный свой слог, так и греческую модель. У нас греческая модель представлена белым стихом. Так как в песенном жанре обязательна рифма, то мне пришлось к некоторым композициям писать все тексты самому, основываясь на идеях автора. С большим удовольствием использовал бы сторонние решения, но обнаружил, что я единственный человек, который взялся за полную интерпретацию второй части «Фауста», — рассказывает Алексей Горшенев.

И действительно, никогда ранее вторая часть трагедии «Фауст» не адаптировалась в различных видах искусства. Это связано с её сложностью, обилием символики и аллегорий, а также с менее адаптивной — по глубине поэзии и философии — мыслью автора. В творческом подходе Алексей Горшенев объединяет все стили музыки, а также делает упор на драматические этюды внутри композиций. Роль Фауста исполняет звезда мюзиклов Ростислав Колпаков, роль же Мефистофеля взял на себя Алексей.

— Мне нравится игра образов, особенно Мефистофеля. Он очень пластичный и над ним работать одно удовольствие. Плюс к этому огромное влияние философии как таковой — поиск истины и метания творческой души. Гете неоспоримый гений размышлений и борец с серой обыденностью нашей жизни. На самом деле, эта работа связана одним общим смыслом — делай, что можешь. Мне бы хотелось думать, что я, как творческая единица — мост между суровой книжной деятельностью великих и сложных авторов и обычными людьми, которым возможно не хватает времени на прочтение этих трудов, — добавляет Алексей Горшенев.

В музыкальную трагедию вошло 29 композиций и каждая является отдельным номером. Также к проекту присоединились рок-музыканты, артисты оперы и оперетты, актеры, среди которых Николай Фоменко, Артур Ваха, Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Мария Литке, Андрей Князев, Евгений Егоров, Ярослав Баярунас, Анна Тесс, Алексей Штыков, Олег Гаркуша, Юлия Коган, Александр Леонтьев, Кирилл Гордеев, Роман Притула и многие другие.

5 июня в Санкт-Петербурге состоится большой юбилейный концерт, приуроченный к 50-летию Алексея Горшенева. Событие пройдет в Ледовом дворце — петербуржцев ждет большое шоу, в программу которого входит избранное из проектов Алексея: хиты группы «Кукрыниксы» и «Горшенев», песни из Есенина, ТОДД и, конечно, «Фауст-2». Среди приглашенных гостей — Ростислав Колпаков. Вместе Алексей и Ростислав исполнят главную тему музыкальной трагедии «Фауст-2».

Второй акт выйдет на всех стриминговых площадках 2 июня.