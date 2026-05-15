Родственники отказались хоронить Богуславскую в мае: вскрылась одна деталь

14 мая стало известно о смерти вдовы Андрея Вознесенского, писательницы и искусствоведа Зои Богуславской. Однако похоронят ее только в июне.

Ряд СМИ распространил информацию, что церемония прощания и похороны Зои Богуславской состоятся только 2 июня. Последнее пристанище писательница обретет на Новодевичьем кладбище, рядом со своим супругом Андреем Вознесенским, который упокоился там в 2010 году.

В Сети некоторые пользователи назвали "странным" желание родственников похоронить Зою Богуславскую аж через более чем две недели после смерти. Однако говорят, что у близких есть причина на такое необычное решение.

Дело в том, что семья Богуславской (земной путь которой продлился 102 года) большая, потомки живут в разных странах, поэтому может понадобится некоторое время, чтобы собраться всем вместе и почтить память Зои Борисовны, объясняет "МК".

Напомним, Зоя Богуславская известна как писательница, литературный критик и общественный деятель. В 1960-е она основала Ассоциацию женщин-писательниц в России, а позднее — Международную ассоциацию женщин-писательниц в Париже.

В 1987 году Зоя Богуславская с мужем переехали из Москвы в Переделкино, где она и жила все последующие годы. В 1988 году супруги принимали у себя в гостях жену президента США Нэнси Рейган.