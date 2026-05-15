Группу Pussy Riot внесли в список террористических организаций

Росфинмониторинг внес скандально известную панк-группу Pussy Riot в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом стало известно из обновленного списка на сайте ведомства.

Известно, что 27 февраля Московский городской суд рассмотрел апелляцию на включение группы в список террористов, коллегия подтвердила решение суда первой инстанции.

В декабре 2025 года Тверской районный суд удовлетворил исковые требования заместителя генпрокурора России и признал панк-группу экстремистской организацией.

Кроме того, участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* (признана Минюстом РФ иноагентом) обвинили в нарушении закона об иноагентах. В апреле сообщалось, что она неоднократно распространяла в мессенджере публикации без указания, что материалы созданы и распространены иностранным агентом.