250 событий: «Афиша» запустила путевки на море… фестивалей!

С маркетплейсом впечатлений даже небольшая летняя поездка может стать полноценным путешествием

«Афиша» запустила «Море фестивалей» – спецпроект, на котором уже собрано более 250 событий в разных городах России. Проект предлагает посмотреть на летние уикенды по-новому: не только как на небольшую поездку на выходные, но и как на полноценное путешествие, где есть сценарии досуга, понятные маршруты, свой стиль, своя еда и своя атмосфера.

В основе спецпроекта – идея о том, что каждый фестиваль похож на маленькую страну со своим характером и правилами. На лендинге собраны самые разные форматы: городские и палаточные, музыкальные и спортивные, семейные, гастрономические, ремесленные и даже киберспортивные. Помимо крупных и известных событий, в проект вошли и необычные фестивали, о которых широкая аудитория часто узнает впервые. Например, можно запланировать поездку на соревнование по варке рыбного супа «Окская уха» в село Вареж, поставить рекорд по самой большой картине из суши-роллов на гастрономическом фестивале «Сытый Бабр» в Иркутске, поднять штангу из бахчевых на легендарном Камышинском арбузном фестивале в Волгоградской области.

«Море фестивалей» не ограничивается одним лендингом. В течение летнего сезона «Афиша» будет выпускать гиды выходного дня с локальными инфлюенсерами по городам, где проходят самые интересные фестивали, чтобы пользователи могли планировать не только поездку на событие, но и весь маршрут вокруг него. Первый посвящен Казани в преддверии фестиваля медиаискусства НУР и доступен в Telegram-канале «Афиши», а с 18 мая запланирован следующий – о Самаре и фестивале «Стереолето».

Отличительная черта спецпроекта – почтовые ящики «Афиши» на разных событиях по всей стране. Гости смогут отправить открытку друзьям, семье или даже самим себе прямо с фестиваля. Все как в классических путешествиях, чтобы сохранить воспоминание о месте или передать привет дорогому человеку. Дополнительно в рамках проекта «Афиша» запускает специальные условия на покупку билетов. С 25 мая по 31 августа на топ-11 фестивалей в разных городах России будет действовать повышенный кешбэк 40% (например, «Архстояние», «Аутлайн», «Стереолето» и другие), а на все остальные фестивали со страницы проекта – 15%.