Познер объяснил уход с концерта комика-иноагента Слепакова*

Любые шутки, в том числе и политические, должны быть смешными, но не грязными и пошлыми, сказал НСН Владимир Познер. В концерте комика Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) было слишком много грязных и мерзких шуток, которые было невозможно слушать. Так свой уход с концерта юмориста в 2023 году объяснил НСН журналист и телеведущий Владимир Познер.

Слепаков ранее рассказал, как в 2023 году Познер в компании друзей ушел с его концерта. Видео с интервью доступно на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина. Познер объяснил, почему не досмотрел до конца выступление юмориста.

«Да, я ушел с его концерта. Выступление проходило в Юрмале, это единственный его концерт, на котором я вообще бывал. Там было столько грязи, столько мерзостного неприличия, например, как хорошо спать с женой своего друга, что я просто встал и ушел. Вообще я очень хорошо отношусь к шуткам, если они смешные, в том числе и к политическим», — сказал Познер.

Телеведущий также рассказал НСН, что остаётся жить в России несмотря не слухи, которые упорно отправляют его во Францию.

