Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба

В Москве простились с 75-летним ведущим Владимиром Молчановым. Как сообщает Starhit, проводить телезвезду в последний путь пришли многие знаменитости, а также его 22-летний внук.

Почти четыре года назад Молчанов похоронил свою жену Консуэло Сугуру. Через два года из жизни ушла его сестра Анна Дмитриева. В марте 2026 года телеведущий похоронил единственную дочь Анну. Теперь в живых из семьи журналиста остался только внук Дмитрий, который, по последним данным, работает на канале «Культура».

С телеведущим также простились многие известные персоны: Александр Любимов, Константин Эрнст, Владимир Познер, Елена Ханга, Дмитрий Лошак и другие. С прощальным словом выступил друг семьи журналиста Иван Цыбин.

«Фантастический профессионал, человек, который умел любить зрителя, и зритель отвечал ему тем же. Человек, который действительно искренне относился к людям в стране, к своим зрителям, к тем, кто его смотрел. Нам всем очень будет не хватать Владимира Кирилловича», — заявил он.

Напомним, что Молчанов скончался 11 мая в московской больнице. В 2021 году у журналиста выявили онкологическое заболевание и провели трансплантацию печени. В 2025 году он неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.