В Госдуме заявили о праве уехавших артистов вернуться в Россию

Если покинувшие Россию артисты желают вернуться обратно, то они могут это сделать – правом беспрепятственно посещать родную страну обладает каждый гражданин РФ, подчеркнул депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой новостей он озвучил прогноз, согласно которому в ближайшее время все больше россиян будут возвращаться домой.

Комментируя сообщения о том, что супруга актера «Кухни» Дмитрия Назарова якобы обратилась с письмом в Госдуму с просьбой простить их семью, Милонов отметил, что каждый раскаявшийся релокант имеет право вернуться в Россию.

«Признаюсь, очень приятно удивлен, что некоторые знаменитости, которые покинули Россию, но сделали свои выводы, осознали свои ошибки, решили вернуться домой, — добавил депутат. — Это их законное право — посещать родину».

Он добавил, что письмо писать должна была не супруга, а сам актер, а также спрогнозировал приезд других артистов, которые последуют примеру звездной пары.

Напомним, 14 мая Telegram-канал Mash сообщил, что супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой позволить им вернуться. В нем она подчеркнула, что во время эмиграции Назаров понял, что система его координат — это Россия и ее исторические ценности. Однако сама актриса это опровергла, назвав новости фейком.

Позднее сообщение о письме Васильевой опроверг и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что те, кто уехал из России, позволял себе оскорбительные высказывания в адрес защитников страны, вредил государству, сотрудничал с недружественными странами и финансировал ВСУ, гарантированно столкнутся с уголовным преследованием по возвращении.