Мишустин поздравил балерину Надежду Павлову с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР балерину Надежду Павлову с юбилеем, назвав ее партии шедеврами хореографического искусства.

"Вы одна из самых известных русских балерин нашего времени, ярчайшая звезда, покорившая лучшие сцены планеты. На подмостках Большого театра вы создали целую галерею незабываемых образов. Ваши партии по праву признаны шедеврами хореографического искусства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер отметил, что многие годы свою большую любовь к балету Павлова передает новому поколению артистов, учит воспитанников тонкостям профессии, актерскому мастерству, являясь для них примером верности своему призванию. Мишустин пожелал Павловой здоровья, вдохновения и благополучия.

Надежда Павлова родилась 15 мая 1956 г. Российская балерина и балетмейстер, народная артистка СССР (1984). Солистка (1975-2000), балетмейстер-репетитор (2013-н. в.) Большого театра. Первая исполнительница партии Принцессы ("Деревянный принц" в постановке Андрея Петрова). Снималась в фильмах "Сицилианская защита", "Синяя птица".