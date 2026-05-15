Названа дата прощания с Зоей Богуславской

Прощание с Зоей Богуславской пройдёт 2 июня в центре Вознесенского
Прощание с вдовой поэта Андрея Вознесенского писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской пройдёт 2 июня в центре Вознесенского.
Об этом рассказал ТАСС её сын.
Писательница, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская скончалась 14 мая в возрасте 102 лет.
Главный редактор литературного журнала «Юность» Сергей Шаргуно рассказал, что у Богуславской до самого последнего времени была удивительно острая память на даты и события.