$73.1486.29

Прощание с Зоей Богуславской пройдёт 2 июня в центре Вознесенского

RT на русском

Прощание с вдовой поэта Андрея Вознесенского писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской пройдёт 2 июня в центре Вознесенского.

Названа дата прощания с Зоей Богуславской
© РИА Новости

Об этом рассказал ТАСС её сын.

Писательница, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская скончалась 14 мая в возрасте 102 лет.

Главный редактор литературного журнала «Юность» Сергей Шаргуно рассказал, что у Богуславской до самого последнего времени была удивительно острая память на даты и события.