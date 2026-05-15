Майский снегопад: мощный шторм бушует в Магадане
Снежный шторм накрыл Магадан. Мощный циклон пришел в регион из Хабаровского края.
Одна из главных проблем в том, что многие жители уже поменяли зимнюю резину на летнюю. Это уже стало причиной множества ДТП и пробок из-за них.
В МЧС России рекомендуют местным жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. По данным ведомства, непогода продержится в регионе еще двое суток.
Со слов одной из жительниц города, работать на даче невозможно в такую погоду. А это, тем более в преддверии дачного сезона, главная проблема местных жителей. Другая горожанка, наоборот, заявила, что погода чудесная – настоящая магаданская.
Однако синоптики метель в середине мая в этом регионе аномальной не называют. Но в последний раз такие поздние снегопады фиксировали аж в восьмидесятых. По прогнозам, потеплеет только в воскресенье.
Напомним, 11 мая школы Сургута перевели на дистанционку из-за шторма с метелью. В тот день в регионе ожидался сильный ветер с порывами 25 м/с и мощный снегопад.