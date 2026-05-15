Дочь Пиманова поделилась трогательной перепиской с отцом

Дочь ушедшего из жизни бессменного ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова Дарья опубликовала в соцсетях трогательные сообщения отца, поблагодарив всех, кто поддержал семью в это трудное время. Ее слова приводит StarHit.

Напомним, что Алексей Пиманов умер 23 апреля из-за острого инфаркта. Ему было 64 года.

Дочь телеведущего Дарья Пиманова опубликовала в соцсетях переписку с отцом и ряд совместных фотографий. В своих сообщениях, телеведущий называл дочь «роднулькой» и писал ей, что она «лучшая и классная».

«Бог есть любовь! И нет ничего ценнее и сильнее в этой Вселенной… Не верьте тем, кто скажет вам, что это не так. Пожалейте их, ведь они блуждают во тьме, так и не познав истину счастья, света и добра. Я благодарю тебя за это настоящее и истинное и знаю, что ты рядом. Бог есть Любовь, и потому она вечна, несмотря ни на что», — написала она, вспоминая отца.

Также дочь журналиста и телеведущего поблагодарила всех, кто поддержал семью в это сложное время, подчеркнув, что ее отец «точно бы хотел, чтобы мы поклонились всем тем, кто все эти дни не оставлял нас в беде».

«Мы безгранично благодарны и ценим каждый лучик участия, дающий нам силы выдержать самые страшные моменты. Лучик, дающий нам возможность оставаться стойкими мушкетерами, какими хотел нас видеть отец. Просто спасибо всем и поклон!» — отметила Дарья Пиманова.

Ранее сын телеведущего Алексея Пиманова Артем попрощался с отцом в соцсетях. Он заявил, что очень любил отца и, занимаясь организацией похорон, «в какой-то момент уже не смог даже стоять на ногах».