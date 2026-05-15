Друг Молчанова рассказал, почему ведущий не стал хоронить единственную дочь

Близкий друг семьи ведущего Владимира Молчанова Иван Цыбин рассказал, почему тот не поехал на отпевание своей единственной дочери Анны. Как сообщает Voice, журналист мог не перенести прощание.

Напомним, что Владимир Молчанов ушел из жизни 12 мая в возрасте 75 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти, в конце марта, Молчанов потерял дочь — она умерла в той же больнице, где проходил лечение телеведущий.

«Он не поехал на отпевание Ани и правильно сделал, что решил так. Иначе, боюсь, он бы остался там и его пришлось бы отпевать. После траурной церемонии я ему позвонил, он сказал: "Я попрощался с Анечкой еще в больнице". Конечно, это был страшный удар», — рассказал Цыбин.

Друг семьи напомнил, что это не первая потеря Молчанова за последние годы. Сперва, в 2022 году, ушла его супруга Консуэло Сегура. Позднее, в 2024 году, скончалась сестра Молчанова Анна Дмитриева.

Напомним, что прощание с Владимиром Молчановым пройдет в пятницу, 15 мая, в Москве. В тот же день состоится отпевание. Телеведущего кремируют.