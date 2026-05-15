Названы самые трезвые регионы России

Меньше всего люди пьют в республиках Северном Кавказе, на Ставрополье, в Республике Тыве и Москве — в этих регионах зафиксирован самый низкий показатель употребления спиртного. Об этом сообщил «Известиям» 15 мая начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.

В общей сложности потребление спиртного в среднем по России составила 8,06 литра чистого спирта на человека ежегодно, и за 10 лет оно снизилось на 24%, отметил он.

По его словам, самыми трезвыми регионами России можно назвать Чечню, Ингушетию и Дагестан. Так, в Чечне в апреле 2026 года употребление спиртного составило всего 0,02 литра чистого спирта на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра.

В остальных регионах, где зафиксировано наименьшее употребление алкоголя в РФ, на душу населения приходится от 2,1 до 4,71 литра чистого спирта.

При этом самыми пьющими регионами, как следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), признаны Ненецкий автономный округ с результатом в 18,2 литра чистого спирта на человека в год, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ — в них ежегодно выпивают в среднем 14,76 и 14,17 литра чистого спирта на душу населения соответственно.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Госдуму 9 февраля был внесен законопроект, которым предлагается наносить на этикетки с алкогольной продукцией устрашающие картинки, информирующие о тяжелых последствиях для здоровья от злоупотребления спиртным.