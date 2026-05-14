СМИ опросили россиян о регулярности употребления колбасы

СМИ провели опрос среди россиян о том, как часто они едят колбасу. О результатах опроса сообщает «Комсомольская правда».

Согласно опросу издания, 43% опрошенных россиян едят колбасу и другие продукты из ультрапереработанного мяса несколько раз в месяц. 27% респондентов заявили, что едят такие продукты каждый день.

15% опрошенных вовсе не едят колбасу, а еще 13% выбрали вариант «только по праздникам». Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

Отмечается, что в опросе приняли участие 2,1 тысячи человек — он проводился среди подписчиков сайта «Комсомольской правды», а также в социальных сетях и в мессенджерах. Исследование прошло на фоне предложения от общественного движения «Здоровое Отечество» — ранее те призвали наносить на упаковки с колбасой предупреждения об опасности продукта.