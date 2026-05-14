Лерчек ответила на обвинения во лжи о раке: «Морально тяжело»

Онкобольная Валерия Чекалина ответила на обвинения во лжи о своём диагнозе. Новое видео было опубликовано на странице Лерчек в запрещённой в РФ соцсети, которую в настоящий момент ведёт её возлюбленный Луис Сквиччиарини. Блогерша отметила, что ей морально тяжело от слухов.

«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов, мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Но мы показываем всё как есть. Вот у меня стоит капельница. Лекарство идёт через раковый порт, который сразу поступает в центральную вену», — объяснила звезда Сети.

Валерия отметила, что останется в больнице на ночь. Рядом с ней в палате будет ночевать и Луис. Мужчина попросил Валерию повернуться спиной, чтобы продемонстрировать подписчикам шрам после операции на позвоночнике. Сквиччиарини подчеркнул, что у Валерии не была сломана спина, поэтому реабилитация прошла относительно легко.