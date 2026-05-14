Посольство Италии опровергло ужесточение получения виз для россиян

Посольство Италии в Москве опровергло усложнение процедуры подачи заявок на визы для россиян через посредников, заявив, что ничего не меняло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на диппредставительство.

"В наши процедуры обработки визовых заявлений не внесено никаких изменений. С ними можно ознакомиться на сайтах наших генеральных консульств в Москве и Санкт-Петербурге", – говорится в заявлении.

В свою очередь, визовый центр AlmavivA посоветовал направить запрос в Генконсульство Италии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что получить итальянскую визу россиянам станет сложнее. По данным организации, теперь подать документы можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Если передать заявление через третьих лиц, его не примут.

Вместе с тем Еврокомиссия не исключила введение дополнительных визовых ограничений против российских граждан из-за "рисков безопасности". Число выданных россиянам виз уже сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.