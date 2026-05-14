Симоньян собирается подать в суд на телеканал Euronews

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что хочет подать в суд на телеканал Euronews. По ее словам, ранее руководство канала проигнорировало ее обращение о том, что Euronews опубликовал фейковый ролик с ее участием. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее журнал Newsweek и телеканал Euronews опубликовали видео, на котором Симоньян комментирует визит Владимира Зеленского в Ереван. По ее словам, это видео является фейком и было сгенерировано с помощью нейросетей.

Как уточнила Симоньян, новостные ресурсы никак не отреагировали на ее обращение, но Newsweek добавил приписку, что медиагруппа RT называет видео фейковым.

«Если уж такие монстры повелись на фейк — что уж говорить про людей неискушенных. А на Euronews я, пожалуй, подам в суд», — написала она.

Ранее Симоньян рассказала о визите в родной город.