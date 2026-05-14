Министр культуры РФ отметила особое художественное видение Богуславской

Министерство культуры России выразило соболезнования родным, друзьям и коллегам вдовы поэта Андрея Вознесенского Зои Богуславской в связи с ее смертью. В телеграмме (имеется в распоряжении ТАСС), подписанной главой ведомства Ольгой Любимовой, отмечается многогранный талант и художественное видение писательницы и искусствоведа.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни Зои Борисовны Богуславской - выдающегося литературоведа, искусствоведа, писателя заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера ордена "За заслуги в культуре и искусстве". На протяжении многих лет она была предана избранному делу, ее многогранный талант, тонкое художественное видение и любовь к искусству внесли значимый вклад в развитие отечественной культуры", - указано в телеграмме.

Любимова обратила внимание на то, что особое место в жизни Богуславской занимала работа по сохранению творческого наследия Вознесенского.

"Под ее руководством Центр Вознесенского стал местом памяти и духовного достояния поэта. Перед болью утраты любые слова бессильны. Искренние соболезнования родным и близким", - заключила министр. Телеграмма направлена в Центр Вознесенского.

14 мая в Центре Вознесенского сообщили ТАСС о том, что Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет.