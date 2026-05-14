Москалькова рассказала о главных сложностях в работе омбудсмена

Ушедшая с поста уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова пожелала своей преемнице Яне Лантратовой сил и терпения продолжить работу на посту омбудсмена.

«Я желаю Яне Валерьевне Лантратовой, которая сегодня вступила на очень сложную дорогу, мужества отстаивать права человека. Как бы трудно ни было. Я хочу пожелать ей любить людей так, как я их люблю - с их проблемами, горестями. Потому что, если ты не полюбишь человека без определенного места жительства, инвалида с ампутированными ногами, которому некуда идти, то ты не сможешь найти силы и возможности, чтобы помочь», - сказала Москалькова в интервью «Звезде».

Она также указала на важность сохранения контактов уполномоченных по правам человека на федеральном и региональном уровне, назвав правозащиту институтом двух ключей.

«Хочу пожелать ей, чтобы она с уважением относилась к коллегам в регионах. Они очень самодостаточные, профессиональные люди с большим опытом. Это институт двух ключей. Нужно сохранить отношения между федеральным и региональным уровнем. Здоровья ей и сил приумножить то, что удалось сделать мне и моему коллективу», - пожелала бывший омбудсмен.

Подводя итоги собственной работе на посту уполномоченного по правам человека, Татьяна Москалькова отметила высокий уровень института правозащиты и особую роль президента Владимира Путина в его развитии.

«Вы самоотверженно ездили в зоны риска, чтобы спасать людей, возвращать курских, воссоединять семьи. Вы делали все возможное, чтобы выступать в суде и отстаивать интересы людей. Спасибо президенту России - гаранту прав и свобод. Именно он находил решения в самые сложные моменты, когда мы были в тупике. Казалось бы, по закону все правильно, а люди понимали, что ситуация несправедливая. Именно он говорил нам, что мы соратники и единомышленники. Сегодня я горжусь нашим коллективом», - заключила Москалькова.

Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека Госдума утвердила сегодня. Это произошло по результатам голосования на пленарном заседании. Кроме нее на кресло омбудсмена претендовали Артем Прокофьев от КПРФ и Иван Сухарев от ЛДПР.