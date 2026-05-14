Могла в одиночку противостоять грабителям: ректор ГИТИСа о Зое Богуславской

Утром 14 мая пришла скорбная весть о том, что не стало большого литературного деятеля Зои Богуславской, музы и спутницы жизни Андрея Вознесенского. Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, с огромной любовью и пиететом отозвался о Зое Богуславской, отметив ее ярчайшие личностные качества.

© Московский Комсомолец

Феноменальная память. «У нее была поразительная, невероятная, фантастическая память! Когда она звонила домой по какому-нибудь вопросу, а подходил к телефону не я, то она всегда обращалась по имени к Оксане (супруга Григория Заславского — М.Б.), а если брал трубку я, то непременно говорила: «Передай привет Оксане, Асе и Мише». Представьте, скольким людям она звонила, когда приглашала, например, на церемонию вручения ее премии «Триумф»? Многих она приглашала лично. И если представить, что в каждом случае она помнила имена членов семьи (или, может, у нее где-то было записано, а значит, она считала важным это знать), то это производит сильнейшее впечатление».

Труд жены. «Думаешь, хорошо быть вдовой поэта, когда тебе достается посмертная слава, но и это большой труд — труд сохранения памяти об Андрее Вознесенском она приняла на свои плечи. И быть женой поэта, а особенно такого человека, каким был Андрей Андреевич, тоже непросто, и этот куда более тяжелый труд жены поэта, она тоже с честью и с мужеством несла».

Мужество. «Это слово в отношении Богуславской – это тоже очень точное. Многие наверняка помнят историю ограбления их дома: воры залезли в дом ночью, когда хозяева спали, и Зоя Борисовна не только проснулась, но и даже вступила в диалог с грабителями, и это требует мужества. Она умела разговаривать с самыми разными людьми — это отличие культурного человека, которому всегда есть о чем поговорить и с философом, и с дворником или слесарем. Она умела обаять, очаровывать».

Справка: в июле 1995 года на первый этаж дачи Андрея Вознесенского проникли грабители. От шума, поднятого преступниками, проснулась Зоя Богуславская, спавшая на первом этаже. Один из преступников угрожал ножом в течение 40 минут.

«Триумф». «Эта премия — целиком её заслуга, она ее придумала и награждала безусловно лучших, великих, многие из которых в тот момент не были при деле. Думаю, не одного и не двоих людей эта награда элементарно спасла от голода или выручила в профессии».

Осведомленность. «Зоя Борисовна следила за тенденциями не только модными, но и общественными — читала газеты, была сведущей во всех вопросах текущих событий. Всегда быть в курсе — тоже талант! При этом в обсуждении ряда вопросов она была мягкой. Всегда были те, кто высказывал претензии, а она была терпима к разным мнениям».