Россиянин завел роман с главой муниципального округа и занял ее должность

В Пермском крае на пост главы Александровского округа избрали Владимира Белобаржевского — мужа бывшего руководителя муниципалитета Ольги Лавровой. На это обратила внимание Baza в Telegram.

Как стало известно, Белобаржевский работал в администрации Лавровой с 2021 по 2023 год на должности первого замглавы, когда на их роман пожаловались в прокуратуру, заявив о конфликте интересов. После этого ведомство попыталось добиться отставки женщины, однако депутаты местной думы, рассмотрев данный вопрос, не нашли оснований для удовлетворения требований.

В 2023 году Белобаржевский покинул администрацию, а уже в 2024 году Лаврова вышла за него замуж, взяв фамилию супруга. Тогда прокуратура вновь попыталась отправить женщину в отставку. Получив от депутатов повторный отказ, ведомство обратилось в суд с апелляцией, которая была удовлетворена — чиновницу постановили уволить в связи с утратой доверия. Но не дожидаясь вступления решения в силу, в апреле 2026 года она попросила окружной парламент прекратить ее полномочия по собственному желанию.

14 мая СМИ сообщили, что окружные парламентарии избрали на место главы Александровского округа Белобаржевского. Мужчина вступит в должность в пятницу, 15 мая.

Ранее ушел в отставку мэр города Березовский в Свердловской области Евгений Писцов, проигравший в 2025 году выборы жене своего водителя, которую называли техническим кандидатом. Победив, россиянка пыталась сделать самоотвод, но местная дума не поддержала это решение.