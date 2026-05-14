Названы номинанты 2-го тура премии «Приоритет: Цифра - 2026»

Партнерский материал

Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» подвёл результаты рассмотрения конкурсных проектов 2-го отборочного тура. На данном промежуточном этапе на победу претендуют 15 компаний, а всего поступило уже свыше 90 заявок.

© Пресс-центр премии «Приоритет: Цифра -2026»
«С каждым отборочным этапом эксперты премии отмечают, что отечественные цифровые технологии и искусственный интеллект все больше меняют нашу повседневную жизнь и рабочие процессы, делая привычные задачи гораздо проще и эффективнее. Конкурсанты показывают, что в России есть не только идеи, но и реальные проекты, уже помогающие людям, бизнесу, образованию и государству идти в ногу со временем. Гордимся, что растет число проектов в сфере образования и социальной поддержки - это как раз номинации «ЦИФРА в образовании» и «ЦИФРА в социальной сфере». Отмечу, что госструктуры тоже активно переходят на «цифровые рельсы», об этом говорят проекты из номинации «Цифровизация госсектора». Особого внимания заслуживает номинация «Цифровой прорыв», именно здесь собрались по-настоящему новаторские идеи, которые открывают совершенно новые пути для развития экономики страны», - рассказала руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева.

Номинантами второго отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали:

В пресс-центре премии назвали самые популярные среди конкурсантов номинации: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Информационная безопасность», «Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий», «ЦИФРА в образовании», «ЦИФРА в социальной сфере», «Цифровизация госсектора», «Системы управления базами данных», «Системы хранения данных», «Цифровой прорыв».

Заключительный отбор конкурсных проектов продлится до 1 июня. Для участия необходимо скачать заявку на сайте премии и отправить на электронный адрес: nominant@prioritet-cifra.ru.

2 и 3 июня состоятся Дни открытых презентаций проектов номинантов премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов 17 июня в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»:

  • Организатор – Проектный центр «Приоритет. Деловые мероприятия».
  • Генеральный партнер – Компания «Норникель»
  • •Официальный партнер – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
  • •Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и АРПО «РУССОФТ»
  • •Специальный партнер - Платформа коммуникаций Frisbee
  • •Стратегический медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co
  • Официальные информационные партнеры – «Газета.Ru», «Лента.ру», ИД «Аргументы и Факты»