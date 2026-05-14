Названы номинанты 2-го тура премии «Приоритет: Цифра - 2026»

Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» подвёл результаты рассмотрения конкурсных проектов 2-го отборочного тура. На данном промежуточном этапе на победу претендуют 15 компаний, а всего поступило уже свыше 90 заявок.

«С каждым отборочным этапом эксперты премии отмечают, что отечественные цифровые технологии и искусственный интеллект все больше меняют нашу повседневную жизнь и рабочие процессы, делая привычные задачи гораздо проще и эффективнее. Конкурсанты показывают, что в России есть не только идеи, но и реальные проекты, уже помогающие людям, бизнесу, образованию и государству идти в ногу со временем. Гордимся, что растет число проектов в сфере образования и социальной поддержки - это как раз номинации «ЦИФРА в образовании» и «ЦИФРА в социальной сфере». Отмечу, что госструктуры тоже активно переходят на «цифровые рельсы», об этом говорят проекты из номинации «Цифровизация госсектора». Особого внимания заслуживает номинация «Цифровой прорыв», именно здесь собрались по-настоящему новаторские идеи, которые открывают совершенно новые пути для развития экономики страны», - рассказала руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева.

Номинантами второго отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали:

Isource

NF GROUP

Smart Engines

Банк ВТБ (ПАО)

ГК «МОНТРАНС»

Инновационный Центр «Безопасный транспорт» при ГКУ ЦОДД

Московский паркинг

МТТЕХ

ООО «Киберпротект» (Киберпротект)

ООО «Робин»

ООО «СёрчИнформ»

ПАО «ГМК «Норильский никель»

РуПост

СП.АРМ

ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора

В пресс-центре премии назвали самые популярные среди конкурсантов номинации: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Информационная безопасность», «Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий», «ЦИФРА в образовании», «ЦИФРА в социальной сфере», «Цифровизация госсектора», «Системы управления базами данных», «Системы хранения данных», «Цифровой прорыв».

Заключительный отбор конкурсных проектов продлится до 1 июня. Для участия необходимо скачать заявку на сайте премии и отправить на электронный адрес: nominant@prioritet-cifra.ru.

2 и 3 июня состоятся Дни открытых презентаций проектов номинантов премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов 17 июня в Москве.

