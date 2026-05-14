Названы номинанты 2-го тура премии «Приоритет: Цифра - 2026»
Оргкомитет Национальной премии в области информационных технологий и искусственного интеллекта «Приоритет: Цифра - 2026» подвёл результаты рассмотрения конкурсных проектов 2-го отборочного тура. На данном промежуточном этапе на победу претендуют 15 компаний, а всего поступило уже свыше 90 заявок.
«С каждым отборочным этапом эксперты премии отмечают, что отечественные цифровые технологии и искусственный интеллект все больше меняют нашу повседневную жизнь и рабочие процессы, делая привычные задачи гораздо проще и эффективнее. Конкурсанты показывают, что в России есть не только идеи, но и реальные проекты, уже помогающие людям, бизнесу, образованию и государству идти в ногу со временем. Гордимся, что растет число проектов в сфере образования и социальной поддержки - это как раз номинации «ЦИФРА в образовании» и «ЦИФРА в социальной сфере». Отмечу, что госструктуры тоже активно переходят на «цифровые рельсы», об этом говорят проекты из номинации «Цифровизация госсектора». Особого внимания заслуживает номинация «Цифровой прорыв», именно здесь собрались по-настоящему новаторские идеи, которые открывают совершенно новые пути для развития экономики страны», - рассказала руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева.
Номинантами второго отборочного этапа премии «Приоритет: Цифра - 2026» стали:
- Isource
- NF GROUP
- Smart Engines
- Банк ВТБ (ПАО)
- ГК «МОНТРАНС»
- Инновационный Центр «Безопасный транспорт» при ГКУ ЦОДД
- Московский паркинг
- МТТЕХ
- ООО «Киберпротект» (Киберпротект)
- ООО «Робин»
- ООО «СёрчИнформ»
- ПАО «ГМК «Норильский никель»
- РуПост
- СП.АРМ
- ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора
В пресс-центре премии назвали самые популярные среди конкурсантов номинации: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Информационная безопасность», «Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий», «ЦИФРА в образовании», «ЦИФРА в социальной сфере», «Цифровизация госсектора», «Системы управления базами данных», «Системы хранения данных», «Цифровой прорыв».
Заключительный отбор конкурсных проектов продлится до 1 июня. Для участия необходимо скачать заявку на сайте премии и отправить на электронный адрес: nominant@prioritet-cifra.ru.
2 и 3 июня состоятся Дни открытых презентаций проектов номинантов премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов 17 июня в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2026»:
- Организатор – Проектный центр «Приоритет. Деловые мероприятия».
- Генеральный партнер – Компания «Норникель»
- •Официальный партнер – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- •Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и АРПО «РУССОФТ»
- •Специальный партнер - Платформа коммуникаций Frisbee
- •Стратегический медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co
- Официальные информационные партнеры – «Газета.Ru», «Лента.ру», ИД «Аргументы и Факты»