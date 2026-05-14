Участники проекта "Московское долголетие" создали гигантский кокошник

Царь-кокошник в центре Москвы. Гигантский головной убор можно увидеть на выставке "СВОЯСИ". Которая открывается в Государственном историческом музее.

Это не древний артефакт. А объект, созданный участниками проекта "Московское долголетие". 18 тысяч бусин, 200 метров хлопкового шнура. Чтобы украсить огромную основу, современным мастерицам понадобилось 200 часов работы.

Но сначала рукодельницы долго обучались старинной и трудной технике – "сажению по бели". Ведь узор набирается по рельефной основе. Теперь, когда результат в прямом смысле виден издалека, самое время приступить к созданию нового шедевра.