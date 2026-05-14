Лантратова обозначила приоритеты работы на посту омбудсмена

Поддержка наиболее уязвимых категорий граждан и помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям станут ключевыми направлениями работы уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой. Об этом она заявила ТАСС.

Госдума сегодня на пленарном заседании назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

"Главное для меня - помочь каждому, кто обратился. В своей работе буду самым внимательным образом рассматривать каждое обращение. Уверена, что особенно важно поддерживать тех, кому сложнее всего: людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых, семьи с детьми. В фокусе моего внимания - жилищные вопросы, включая переселение из аварийного жилья и обеспечение сирот квартирами, а также защита трудовых прав. Безусловный приоритет - участники СВО и их близкие", - сказала Лантратова.

Отдельное внимание, по ее словам, будет уделено правовому просвещению молодежи и профилактике экстремизма.