Татьяна Москалькова уходит с поста уполномоченного по правам человека в России.

Об этом в четверг, 14 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Москалькова Татьяна Николаевна именно 10 лет возглавляла этот важный правозащитный институт. И мы говорим ей слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института, — сообщил парламентарий.

14 мая Госдума рассмотрит вопрос о назначении нового омбудсмена. На должность предложены три кандидатуры. Это член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, а также председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает ТАСС.

Зампред комитета Госдумы Олег Леонов в апреле сообщил, что полномочия Татьяны Москальковой продолжат действовать до вступления в должность нового уполномоченного по правам человека. Решение должно быть принято в ГД не позднее 21 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин предложит Татьяне Москальковой занять другой пост.