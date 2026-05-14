Герой России примет участие в экспедиции в Пинежском заповеднике

Сплав по заповедной части реки Сотка, участие в котором наряду с учеными примет космонавт, герой России Иван Вагнер, стартует в конце мая. Об этом сообщили в национальном парке «Русская Арктика».

Команда «Русской Арктики» посетит карстовые пещеры вдоль реки Сотка вместе со спелеологами Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева. Также будет проведен ряд гидрологических исследований специалистами Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН.

В экспедиции примут участие и представители Института географии РАН, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, ВНИРО, Института космических исследований Российской академии наук.

Река Сотка является жемчужиной Пинежского заповедника и одной из самых красивых и закрытых рек Архангельской области.

«Сплав по заповедной части реки Сотка станет стартом серии экспедиций с привлечением научных волонтеров в Пинежском заповеднике. (…) Мы развиваем гражданскую науку – это ниша, которую могут занять наши соотечественники, кто интересуется природой России и хочет вести свой посильный вклад в ее изучение», – пояснил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Он отметил, что исследования носят комплексный характер. Сам же сплав продлится около недели и будет проведен на каяках и байдарках, без использования моторов. Работу ученых снимут документалисты.

Ранее стало известно, что государственный природный заповедник Архангельской области «Пинежский» меняет подход к экологическому просвещению, разрабатывая и тестируя пешие маршруты для небольших туристических групп. Планируется подготовка восьми маршрутов, которые будут согласованы с Минприроды России. При этом уже опробирован маршрут «Экологическая база заповедника – озеро Сычево».