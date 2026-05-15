Международный забег дружбы пройдет в России и Китае в рамках «Зеленого Марафона»

Две тысячи бегунов из России и две тысячи — из Китая одновременно выйдут на старт международного забега дружбы 30 мая в рамках «Зеленого Марафона» в Благовещенске и Хэйхэ. Каждый участник получит памятную медаль — символ личной победы.

В Благовещенске можно выбрать дистанцию 4,2 км или северную ходьбу на 1 км. Для подростков от 14 до 17 лет есть забег юниоров на 4,2 км. Дети от 7 до 13 лет пробегут 420 метров. Также организаторы подготовили инклюзивные забеги для взрослых и ребят с особенностями. В Хэйхэ можно пробежать дистанцию 4,2 км или пройти определённую дистанцию северной ходьбой. Маршруты забегов проложены параллельно друг другу на обоих берегах Амура.

В Благовещенске для бегунов и жителей города будут работать анимационные и спортивные зоны, а также активности от партнеров и фудкорт. Хедлайнером музыкальной программы в Благовещенске станет дуэт NEMIGA.

Участие в забеге бесплатное, но каждый желающий может сделать благотворительный взнос на платформе «СберВместе». Все добровольные пожертвования поступят в благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Поддержать фонд могут и те, кто не участвует в забеге. Сбер удвоит итоговую сумму. За прошлый год участники перечислили на добрые дела больше 30 миллионов рублей. С учетом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов рублей.